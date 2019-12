La Fiorentina crolla, la Roma passa al Franchi: 1-4 finale

Non regge la Fiorentina di Montella sotto i colpi della Roma, nonostante un primo tempo comunque convincente i viola crollano e subiscono addirittura 4 gol in casa. Dopo un iniziale vantaggio dei padroni di casa giustamente annullato per fuorigioco, la Roma apre le danze prima con Dzeko e poi con Kolarov su punizione. L'ex Lazio Badelj accorcia le distanze prima della fine del primo tempo, ma nella ripresa è monologo giallorosso che affonda gli uomini di Montella grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo. Roma dunque che sale a -1 dalla Lazio, ma con una partita in più.