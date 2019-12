La Lazio come il Leicester, che momento! Nessuno ha fatto meglio nelle ultime 6

Da una parte c'è grande voglia di rievocare un sogno, dall'altra - quella biancoceleste - lo si vuole costruire. Leicester e Lazio sono unite da obiettivi e momento di forma. Le Foxes stazionano al secondo posto in Premier League, a -8 dal Liverpool e sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato. Esattamente come la squadra di Inzaghi, terza da sola in classifica grazie ai 18/18 punti messi in cascina a partire dal 27 ottobre. Nessuno in Europa ha fatto meglio, lo riporta Lazio Page. Le rispettive capolista dei due campionati (Liverpool, appunto, e Inter) seguono con 5 vittorie di fila, mentre Red Bull Lipsia e Marsiglia chiudono il podio a quota 4. Continuare così, questo è il dogma. Sulla carta sarà più semplice per il Leicester, impegnato mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Watford ultimo in classifica. La Lazio, invece, sarà chiamata da una sfida agli antipodi. Terza contro seconda, all'Olimpico arriva la Juventus. Ma il sogno Champions League passa anche da tappe come questa: quella che può diventare la numero 7 del cammino dei biancocelesti.

