La Lazio e l'effetto placebo: quando basta la testa per essere grandi

E' bastato poco alla Lazio per ricordarsi di essere grande tra le grandi. Una semplice musichetta, che porta con sè motivazioni e storia, ha risvegliato gli uomini di Inzaghi dopo il torpore prolungato in terra ligure. Quella musichetta, tanto cara al mister biancoceleste che l'ha sentita parecchie volte quando indossava la maglia biancoceleste, è servita a cambiare la mentalità dei giocatori laziali, scatenando ciò che in medicina viene definito "effetto placebo". Proprio come Bugs Bunny ha aiutato i suoi a trovare nuove motivazioni per affrontare i Monstars nel film Space Jam attraverso l'energia segreta di Michael Jordan, così la Champions League è servita a ricordare ai giocatori laziali la loro forza e come possano essere capaci di imporsi anche contro corazzate come il Borussia Dortmund.

TUTTA QUESTIONE DI TESTA - La Lazio è forte, la stagione dell'anno scorso e la crescita esponenziale fatta in questi anni ne sono la prova. I biancocelesti devono solo essere più convinti nei loro mezzi. Nella scorsa stagione il cambio di passo è avvenuto tra il primo e il secondo tempo della sfida contro l'Atalanta: i capitolini non venivano da risultati brillanti e i tre gol subiti nella prima frazione di gioco contro i bergamaschi hanno dato la scossa. In questo primo spezzone di stagione il copione è stato verosimilmente lo stesso: inizio non super e, dopo la batosta contro la Samp, la vittoria di ieri ha portato nuove energie e tanta autostima. Questo deve essere solo l'inizio di una nuova, strabiliante cavalcata di Immobile&Co. verso traguardi sempre più alti. Lo ha detto Inzaghi ieri, ci crede la squadra e anche tutto l'ambiente: "Questa è la gara della svolta". Come insegnano la scienza e i Looney Tunes, tutto parte dalla testa.