La Lazio saluta i tifosi: il giro di campo con la Coppa Italia - FOTO

È bello che tutti i tifosi della Lazio abbiano potuto celebrarla e ammirarla ancora una volta. La Coppa Italia ha fatto ritorno all'Olimpico, dove cinque giorni fa capitan Lulic l'ha alzata verso il cielo. Al termine del match contro il Bologna, la squadra ha percorso la pista rossa di atletica per il tradizionale giro di campo. Neanche la pioggia è riuscita a fermare la loro sfilata. Con fare orgoglioso hanno sfoggiato il trofeo che ha reso memorabile la stagione che sta per finire. Li hanno raggiunti i ragazzi della Primavera di mister Bonacina e subito dopo gli Under 14 di Tommaso Rocchi. Lucente più che mai, la Coppa Italia ha illuminato l'ultima serata stagionale della Lazio all'Olimpico. Il riflesso dorato ha raggiunto ogni angolo dello stadio, riempendo dello stesso colore gli occhi dei tifosi, che dal trofeo non vogliono e non possono distogliere lo sguardo. Continua la festa ed è sempre vivo l'entusiasmo: la Lazio non avrebbe potuto trovare un modo migliore per salutare il proprio pubblico e dare appuntamento a tutti al prossimo anno. Il coro dei saluti risuona tra gli spalti dell'Olimpico. E fa: "Arrivederci Lazio, arrivederci Coppa Italia!".