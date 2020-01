La Lazio vola con Immobile, a quota 23 doppiette: l’omaggio del club - FT

La Lazio centra la sua nona vittoria consecutiva al termine della gara contro il Brescia, giocata questo pomeriggio al Rigamonti. Per i biancocelesti la partita non inizia bene, con Balotelli che va in gol dopo appena otto minuti di gioco. La svolta per l’armata di Inzaghi arriva nel momento in cui gli avversari vanno in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Cistana: Immobile sigla la rete del pareggio dagli undici metri, e mette nuovamente la firma sul tabellino al 92’, regalando i tre punti ai suoi. Il bomber campano mette a segno, così, la sua ventitreesima doppietta con l’aquila sul petto, come puntualmente pubblicato dal club sui propri profili social.

