Scarpa d'Oro 2019/20, Immobile si riprende la vetta

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Ciro Immobile is back. La Lazio stende il Brescia in rimonta e il bomber biancoceleste torna a segnare. La doppietta dell'attaccante regala i tre punti a Inzaghi e permette a Ciro di tornare in vetta alla Scarpa d'Oro. Dopo quattro gare senza segnare, la punta di Torre Annunziata è tornato prepotentemente protagonista nonostante la febbre che lo aveva colpito in settimana. Complice la sosta invernale in alcuni campionati, Immobile ha agguantato Lewandowski al primo posto. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Immobile, terzo prima del calcio d'inizio del Rigamonti, si è ripreso la leadeship insieme al polacco e può allungare, vista anche la gara con il Verona da recuperare. Terzo è Werner del Lipsia con 36, mentre Vardy del Leicester è quarto. Dopo averla sfiorata due anni fa, Ciro spera finalmente di farla sua. Messi, campione uscente delle ultime tre stagioni, è più indietro (settimo a quota 26). Ecco la top ten della Scarpa d'Oro 2019/20:

1- Immobile (Lazio) - 38 punti

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 38 punti

3- Werner (Lipsia) - 36 punti

4- Vardy (Leicester) - 34 punti

5- Sorga (Flora Tallinn) - 31 punti

6- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 28.5 punti

7- Messi (Barcellona) - 26 punti

7- Ben Yedder (Siviglia) - 26 punti

7- Aubameyang (Arsenal) - 26 punti

10- Wilczek (Bronby) - 25.5 punti

10- Weissman (Wolfsberger) - 25.5 punti

SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI

SERIE A, CLASSIFICA ASSIST

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE