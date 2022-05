La Serie A in campo oggi: ecco le partite in calendario

TUTTOmercatoWEB.com

La 36esima giornata di Serie A riparte già oggi, di venerdì, e lo fa con due partite, una nel tardo pomeriggio e una la sera. La prima a scendere in campo che quindi inaugurerà la giornata di campionato è l'Inter, che ospita alle 18.45 l'Empoli a San Siro: a Inzaghi serve la vittoria per continuare a credere nello scudetto. Alle 21 invece spazio a Genoa-Juventus, match che mette in palio obiettivi diversi: i rossoblù vanno a caccia di punti per sperare ancora nella salvezza, Allegri invece vuole superare il Napoli e prendersi il terzo posto.

