Lazio - Sampdoria, la vendita dei tagliandi procede spedita: il dato

© foto di Alessandro Pizzuti

Sarà finalmente l'Olimpico delle grandi occasioni. La Lazio si prepara alla gara contro la Sampdoria, in programma sabato 7 maggio alle 20.45, e affronterà il match in uno stadio gremito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i tagliandi venduti dopo 48 ore sono già 25.000 e di fatto mancano ancora poco meno di due giorni alla chiusura delle vendite.

Complici i prezzi, questa volta a ribasso con Curva e Distinti a 10 euro e la Tevere a 20, della società e l'appello del tifo organizzato la squadra di Sarri avrà una spinta in più da parte del suo pubblico. Uniti verso un unico obiettivo: l'Europa.