Ultras Lazio, la carica in vista del match contro la Samp: "Tutti allo stadio!"

© foto di Federico Gaetano

Tre partite separano la Lazio dalla fine di una stagione ricca di alti e bassi. Tre gare per giocarsi tutto e centrare l’obiettivo dell'Europa. La squadra di Sarri ha in mano il suo destino e accanto avrà ancora il popolo biancoceleste. Mai come in questa stagione i tifosi della Lazio sono stati accanto alla squadra, in casa e soprattutto in trasferta. Le immagini del Picco, nella gara contro lo Spezia, sono la testimonianza di un amore indissolubile.

Archiviata la contestazione che ha svuotato lo stadio in occasione del match con il Milan sabato all'Olimpico ci si attende il pubblico delle grandi occasioni per la gara contro la Sampdoria. Anche gli Ultras Lazio hanno chiamato i tifosi a raccolta: "Tutti allo stadio!", questo il messaggio postato sui social.