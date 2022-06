La Serie A si rinnova, in cantiere la creazione di una radio ufficiale: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A punta alla crescita continua. Il massimo campionato vuole infatti aumentare la sua visibilità e uno dei progetti in cantiere sarebbe quello di creare una radio dedicata. Come riportato da MF-Milano Finanza l'obiettivo è quello di una creazione di una radio del campionato italiano che viaggerebb in Dab, quindi su frequenze digitali, e non in Fm.

Come riportato da quotidiano i primi contatti con Rds e RTL sarebbero già stati avviati per un costo pari a 4-5 milioni di euro. La stima dei potenziali ascoltatori è stata invece calcolata intorno ai 20 milioni di tifosi e non solo.