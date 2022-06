Lady Zaccagni (ancora) nell’occhio del ciclone: “Chili in gravidanza? Le donne che si svaccano…”

Fonte: TuttoGossipNews.it

Chiara Nasti ancora nell’occhio del ciclone. La compagna di Mattia Zaccagni, in attesa del primo figlio, ha postato su Instagram una foto in cui appare in costume. Si tratta di uno scatto che evidenzia una forma fisica praticamente perfetta, esibita con orgoglio. Tra i commenti, un’utente ha lasciato intendere di non aver creduto al fatto che l’influenzar non abbia preso alcun chilo dall’inizio della gravidanza. Affermazione a cui la giovane ha replicato senza mezzi termini... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO.

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.