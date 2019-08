Lazio, 14 anni dalla scomparsa di Fiorini: il club ricorda la sua leggenda

Una leggenda quella di Giuliano Fiorini, una storia di Lazio che viene tramandata di padre in figlio. Il 21 giugno del 1987 quel gol storico contro il Vicenza che permise ai biancocelesti di giocare gli spareggi per rimanere in Serie B, una delle reti più importanti - se non la più importante - della storia laziale. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Fiorini, 14 anni da quel 5 agosto 2005, e la Lazio lo ha voluto ricordare e ringraziare ancora una volta sui social.

