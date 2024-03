Lazio, Abbate: "Immobile? C'è malessere. La situazione è delicata"

Pioggia di critiche per Ciro Immobile nei giorni seguenti all'eliminazione dalla Champions League, per quel gol sfiorato. Il capitano biancoceleste è stato messo di nuovo in dubbio e ai microfoni di Radiosei, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato così del momento delicato: "Ovvio che ci sia malessere dopo alcuni commenti in seguito alla gara di martedì. L’Arabia oggi sembra molto lontana, anche la scorsa estate non è mai arrivata un’offerta concreta per lui e per la Lazio. Lui ha un contratto fino al 2026. La situazione è delicata per tutte le parti in causa. Castellanos ha dimostrato di non essere all’altezza di Ciro ed è chiaro che bisognerebbe trovare un sostituto diverso. È una situazione difficile da affrontare. In ogni caso, Immobile sta bene a livello fisico dopo il colpo con De Ligt. Sarri ieri ha fatto i complimenti alla squadra per le ultime due prestazioni e ieri a Formello, ha spinto i suoi insistendo sul fatto che giocando così, si può tornare in Europa”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE