Lazio, Abbate: "Vittoria con l'Atalanta importante per il morale. E su Correa..."

Con l'Atalanta è arrivato un pareggio che, a fine primo tempo, sembrava essere quasi impossibile da realizzare. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Gara emozionante per come è arrivato il risultato finale, basti pensare al gol del 4-2 sbagliato dall'Atalanta per passare al rigore del 3-3 con brivido perché non calciato benissimo; il 3-3 sposta le cosa a livello di morale, non di classifica. Immobile da leader? Aasolutamente sì, i gol, contro l'Atalanta, sono quelli che ti danno punti. Nel secondo tempo è emersa tutta la sua personalità, più evidente quando avverte fiducia attorno. Se la Lazio è totalmente indipendente da Immobile un motivo ci sarà. Correa? In molti sperano in una maturazione ma fosre sbagliamo: Correa è questo, sbaglia gol facili ma la perla del 3-2 distrugge psicologicamenmte i nerazzurri. In casa Lazio credo emergano difetti di concentrazione, non solo di personalità. Dico questo perché sono tre i match nei quali i biancocelesti rimontano, quindi penso dipenda anche dalla concentrazione".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE