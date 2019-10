FORMELLO - Lazio, via alla preparazione anti-Celtic: Lazzari è rientrato

FORMELLO - Primo allenamento anti-Celtic a ranghi completi. Ieri mattina la seduta di scarico con la rosa divisa in due, oggi pomeriggio un gruppo unico per dare il via alla preparazione in vista della sfida di Glasgow. Dove ci sarà Lazzari, fermato durante il riscaldamento di sabato da un attacco gastrointestinale. Un problema accusato in mattinata che si è riproposto a pochi minuti dal fischio d’inizio con l’Atalanta. Situazione rientrata, l’ex Spal si è riaggregato e giovedì sera giocherà sulla destra vista l’assenza per squalifica di Marusic (deve scontare il terzo turno di stop, per il secondo giorno di fila non si è visto sul campo).

CONDIZIONI. Ok anche Luis Alberto, aveva spaventato nel finale di gara con l’Atalanta, sembrava aver riportato un guaio muscolare. Lo spagnolo, fin da ieri, ha riposto presente ma potrebbe essere risparmiato in Europa League per la trasferta di Firenze. Da valutare Proto, fermo per un infortunio al polso destro. Non era tra i convocati dell’ultima di campionato, lo stesso dovrebbe ripetersi giovedì (con Alia, portiere classe 2000 della Primavera, inserito nella lista). La ripresa è fissata per domani mattina: scatteranno le prove tattiche, proseguiranno mercoledì mattina nella sgambata che precederà la partenza per la Scozia. Inzaghi potrebbe ruotare in modo minore la formazione rispetto alle prime due uscite europee.