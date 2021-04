Lazio, Acerbi e Leiva inseriti in una speciale classifica di Transfermarkt - FOTO

La maturità nel calcio è importante e soprattutto in Serie A spesso ci si affida soprattutto ai giocatori più "maturi". Transfermarkt ha stilato in merito una classifica molto curiosa dividendo i giocatori in base all'età. Due i biancocelesti presenti: Acerbi e Leiva. Il leone è il "più prezioso" a 33 anni e il suo cartellino ha un valore di circa 13 milioni. Il brasiliano invece è insieme a Consigli e Kucka il "più preziosi" a 34, il valore? 4 milioni di euro.

