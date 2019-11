Lazio, Acerbi inserito nella top XI della settimana di 433 - FOTO

LAZIO SOCIAL - Continuano le conferme per Francesco Acerbi, sempre più leader della Lazio e dell'Italia. Il difensore ha trovato anche la prima rete con la maglia azzurra nella sfida contro la Bosnia e si candida a un posto per Euro2020. Il centrale è stato inserito nella top 11 della settimana del portale 433. Insieme al numero 33 della Lazio ci sono Donnarumma, Demiral, Varane, Melki, Martinez, Kroos, Tadic, Hazard, Mitrovic e Cristiano Ronaldo. Una formazione composta da assoluti campioni dove Acerbi merita di stare per le prestazioni degli ultimi due anni. Inzaghi e i tifosi della Lazio se lo tengono stretto.

