Lazio, Acerbi: proposta di matrimonio in vista per la bella Claudia? - FOTO

Francesco Acerbi è più innamorato che mai. Il leone biancoceleste da qualche mese si è fidanzato con la bella Claudia e in ogni occasione ha ribadito il suo amore per lei anche davanti alle telecamere, come accaduto nell'intervista dopo l'impegno con la Nazionale. Le cose però sembrano farsi ancora più serie e pare sia arrivata anche la proposta di matrimonio. A testimoniarlo una Instagram story postata proprio dal difensore dove si vedono le mani di entrambi e quello che sembra un bellissimo anello di fidanzamento. A confermare il tutto anche la frase: "Per me va bene per te?".

