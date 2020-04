Lazio, Acerbi saluta i tifosi: "Allenamento finito, ora la doccia" - VD

Il campionato è fermo ormai da settimane. I giocatori, mentre continuano a lavorare per mantenersi in forma durante questi giorni di stop, hanno voglia di tornare presto in campo, soprattutto in casa Lazio, e sentono un po' di nostalgia nei confronti dei tifosi e dell'Olimpico. Insieme al popolo biancoceleste, infatti, la squadra di Inzaghi si era resa protagonista di una storica cavalcata, che l'aveva portata fino alla vetta della classifica di Serie A. Lo testimonia il video pubblicato su Instagram da Francesco Acerbi: "Ciao ragazzi, ho finito l'allenamento. Prima di andarmi a fare la doccia, ho avuto l'intuito di mandarvi un saluto, non so come mai. Va bene, ciao".

CLICCA QUI PER IL VIDEO