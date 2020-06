Lazio, Acerbi suona la carica: “Meno uno e si torna in campo!”

In 500 a Formello per la Lazio. Il momento è arrivato, si torna in campo domani in un campo difficile come quello di Bergamo contro l‘Atalanta, la stessa squadra dal quale tutto è iniziato nel girone di andata.

Le motivazioni non mancano e oltre ai tifosi a fare la carica ci ha pensato anche Francesco Acerbi che scrive così su Instagram: “- 1 e si torna in campo più carichi di prima!”.

