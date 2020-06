Lazio, la squadra in partenza da Fiumicino per raggiungere Bergamo - FT&VD

L'attesa è finita. Domani sera è in programma la sfida tra Lazio e Atalanta, la prima dei biancocelesti dalla ripresa del campionato. In vista del big match del Gewiss Stadium, la squadra ha raggiunto in questi momenti l'aeroporto di Fiumicino da dove, intorno alle ore 18, prenderà l'aereo per Bergamo. Dopo aver ricevuto il calore dei tifosi che si sono ritrovati a Formello, la 'banda Inzaghi' è pronta per proseguire il meraviglioso cammino, interrotto dal Covid-19, che la stava vedendo protagonista.

