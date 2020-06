Atalanta, Gasperini sceglie il silenzio alla vigilia del match contro la Lazio

Alla vigilia della gara contro la Lazio, l'allenatore dell'Atalanta sceglie il silenzio. Per lui nessuna conferenza stampa prepartita. O meglio, intervista della vigilia. Sabato scorso, il club aveva fatto ricordo a un video prodotto in proprio per presentare la sfida con il Sassuolo. Stavolta, riporta calcioatalanta.it, non ci sarà neppure quello. Il tecnico, a causa della squalifica, non siederà neanche sulla panchina: al suo posto il suo vice Tullio Gritti.

