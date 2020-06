Hoedt dichiara amore alla città di Roma. I tifosi si scatenano: "Torna a casa" - FT

Wesley Hoedt, ex difensore della Lazio, è tornato nella Capitale per un romantico soggiorno insieme alla sua fidanzata. Immancabili i riferimenti alla sua ex squadra, già palesati in un post Instagram di qualche giorno fa. Al termine della vacanza, l'olandese ha pubblicato un nuovo scatto sui social, aggiungendo: "La città più bella del mondo. È stato meraviglioso, come sempre". Nei commenti, i tifosi biancocelesti si sono scatenati, dimostrando di provare ancora un forte affetto nei confronti dell'ex Celta Vigo: "Torna a casa, Wes".

Giudice sportivo: due turni a Caceres, niente Lazio anche per Chiesa e Iachini

FORMELLO - Lazio, tocca a Correa e Cataldi. Marusic out, chance Jony

TORNA ALLA HOMEPAGE