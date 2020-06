Milan, Ibrahimovic accelera con il recupero: punta al rientro contro la Lazio

Il Milan batte il Lecce e non vuole più fermarsi, magari recuperando alcuni gioielli ancora in infermeria. Oggi altro controllo medico per Zlatan Ibrahimovic, dopo l'infortunio riportato al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo alla ripresa. Il recupero dello svedese procede bene e si punta a una convocazione per la sfida contro la SPAL del 1 luglio, più facile vederlo in campo per la gara contro la Lazio di tre giorni più tardi.