Lazio, addio a Franco Janich: il suo record nelle finali

Oggi è una brutta giornata per il mondo Lazio, a causa della morte di Franco Janich. Il suo nome è tra quelli impressi nella vittoria della prima Coppa Italia del 1958 e, come riporta Lazio Page, l'ex difensore biancoceleste ha annoverato un record importante. Con Carradori e Prini è uno degli unici tre laziali dell’era pre-cragnottiana ad avere più di una presenza in finali, e “vanta” anche il primato assoluto della Serie A di partite senza segnare, 425 (38 con l’Atalanta, 93 con la Lazio e 294 col Bologna).

