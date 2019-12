Lazio, domani l'apertura del negozio in centro: tutte le info

Il momento tanto atteso è arrivato. Da domani i tifosi della Lazio potranno usufruire del nuovo store ufficiale che aprirà in centro a Roma. Ad annunciarlo è stata proprio la società con un comunicato apparso sul sito che ha dato appuntamento a tutti i supporters biancocelesti: "La S.S. Lazio apre il nuovo Lazio Style 1900 Official Store: appuntamento domani alle ore 17:30, l'indirizzo è via di Propaganda 8/A. Qui troverai i prodotti ufficiali del club biancoceleste, i biglietti per le partite casalinghe ed esterne della Prima Squadra della Capitale e molto altro...".

