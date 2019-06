Lazio, Adekanye incontra il giallorosso Kluivert: "Bello rivederti, fratello!"

Il futuro nella Capitale sembra ormai a un passo, per Bobby Adekanye. Il suo trasferimento alla Lazio è in dirittura d'arrivo, con gli ultimi dettagli da limare e l'ufficialità da annunciare prima del ritiro ad Auronzo. Aspettando la definizione del passaggio in biancoceleste, l'attaccante nigeriano si gode le vacanze estive e, a modo suo, inizia a vivere il clima da derby. Nelle ultime ore, il giocatore - oggi in scadenza con il Liverpool - si è taggato ad Amsterdam insieme all'attaccante della Roma, Justin Kluivert. I due si sono fotografati in un locale, lo scatto viene condiviso su Instagram: "E' stato bello vederti oggi, fratello!", scrive Adekanye. I due, entrambi nazionali olandesi, sono amici e hanno colto l'occasione per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza insieme, prima di tornare a lavoro. Magari, entrambi sulle rive teverine.