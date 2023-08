Lazio, ag. Radu: "Stefan in dirigenza? Lotito mi ha detto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Quando parli di Radu parli di Lazio e viceversa, non possono prescindere l’uno d’altro". Così si esprime Matteo Materazzi ai microfoni di Tag24, parlando del rapporto tra il suo assistito Stefan Radu e la Lazio. Ritiratosi al termine dello scorso campionato, dopo l'emozionante addio contro la Cremonese, l'ex difensore sta vivendo un momento di riflessione. Dopo una vita sui campi ora il suo futuro è tutt'altro che nitido: da una parte la possibilità di entrare nella dirigenza biancoceleste, dall'altra nuovi progetti. A questo proposito il suo procuratore ha spiegato:

"Con il presidente Lotito avevo già parlato tempo fa e mi aveva detto che ci saremmo visti per parlare di Stefan. Adesso è ovvio che ha altre priorità che sono quelle legate al mercato. Alla fine magari potremo valutare questa opportunità. Quando parli di Radu parli di Lazio e viceversa, non possono prescindere l’uno d’altro. Il suo è un amore incondizionato e anche se questa possibilità non si dovesse concretizzare resterebbe intatto. È ovvio che gli farebbe piacere e non ha nessuna preclusione su ogni tipo di ruolo. Ha dato tanto e ha ricevuto tanto da questa maglia, è la sua seconda pelle. Negli anni mi sono trovato in varie situazioni di mercato che gli avrebbero portato tanti vantaggi. Magari con un contratto più lungo, in squadre in quel momento più importanti, con la possibilità di guadagnare di più e di giocare la Champions, ma lui non voleva neanche ascoltare. Per lui la Lazio è sempre venuta prima di tutto".

Il doloroso addio al calcio: le lacrime di Radu

"Nell’ultimo periodo non ci siamo sentiti tanto, è un momento particolare e ha bisogno di metabolizzare. Abbiamo parlato quando ha dato l’addio e sono stati giorni in cui non riusciva a smettere di piangere. Il pensiero di non vestire più la maglia della Lazio lo faceva stare male perché è un appassionato e un tifoso prima di tutto. Il sentimento che ha resta fortissimo".