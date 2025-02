Lazio | Agli ottavi sarà Viktoria Plzeň: ecco chi sono i prossimi avversari dei biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

Il sorteggio di Nyon ha stabilito il verdetto finale: sarà il Viktoria Plzeň l’avversario della Lazio agli ottavi di finale di Europa League. Era un testa a testa con la Roma, entrambe le squadre avevano il 50% di possibilità di affrontare i biancocelesti, ma il fato ha scelto di mandare Baroni e la sua squadra in Repubblica Ceca. Dopo la sconfitta in Ungheria per 1-0 contro il Ferencváros, la squadra ceca ha ribaltato il risultato con un netto 3-0 grazie alle reti di Jemelka, Šulc e Durosinmi, aggiudicandosi in questo modo la qualificazione alla fase successiva.

Fondata come SK Viktoria nel 1911, la squadra ceca ha vissuto una storia altalenante, condita da decenni di pochi alti e molti bassi. L’SK Viktoria è poi stata denominata come la conosciamo oggi solo nel 1992 e da lì a poco la sua storia avrebbe preso una piega diversa. Il Viktoria Plzeň, seppur sconosciuta ai più, è una squadra che da anni naviga ai vertici del campionato ceco e nelle maggiori competizioni europee. Il primo campionato ceco della sua storia l’ha vinto solo nel 2010/11, mentre oggi ne conta sei. In un campionato storicamente conteso perlopiù dalle due maggiori squadre di Praga, ovvero Sparta e Slavia, il Viktoria Plzeň si è aggiunto alla lotta con sempre più costanza, arrivando spesso anche a giocarsi gare importanti in Europa. Le prestazioni nel girone unico di Europa League di quest’anno testimoniano quanto sia una squadra di tutto rispetto: due sole sconfitte nelle otto gare del girone contro due delle squadre più forti del torneo, ovvero Manchester United e Athletic Bilbao. Dopodiché, le restanti sei sfide sono da dividere equamente in tre vittorie (contro Real Sociedad, Dynamo Kyiv e Anderlecht) e tre pareggi (contro Eintracht Francoforte, Ludogorets e Paok Salonicco).

Ma come gioca il Viktoria Plzeň? Grazie al suo allenatore, Miroslav Koubek, sta ottenendo buoni risultati. I cechi giocano tendenzialmente con un 3-4-2-1 però flessibile, che all’occorrenza può vedere schierate due punte con un trequartista alle spalle invece che due trequartisti alle spalle dell’unica punta. I giocatori più pericolosi sono senza dubbio Matej Vydra, vecchia conoscenza della Serie che ha militato nell’Udinese; Rafiu Durosinmi, tornato di recente da un lungo infortunio e già autore di tre gol in cinque partite; e Pavel Šulc, interessante trequartista decisivo per il passaggio del turno in Europa League e protagonista assoluto della sua squadra con undici gol e nove assist in stagione.

La Lazio affronterà il Viktoria Plzeň in casa il 6 marzo, mentre il ritorno è fissato per il 13 marzo in Repubblica Ceca, con gli orari che sono ancora da definire. Sarà una sfida difficile e un avversario da non sottovalutare e che spesso è abituato a giocare anche la Champions League. Baroni e i suoi dovranno essere bravi a non prendere la sfida sottogamba, ma soprattutto continuare allo stesso ritmo che li ha contraddistinti durante il girone unico in cui sono arrivati primi in classifica da imbattuti.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. All: Koubek