Lazio, Agostinelli: "Zaccagni imprendibile, Immobile rimane fondamentale"

La Lazio ha vinto, nonostante la pesante assenza di Immobile, il big match contro l'Atalanta di Gasperini. Una gara perfetta quella degli uomini di Sarri che hanno dominato per tutto il match e portato a casa tre punti importantissimi. Questa la disamina della gara di Andrea Agostinelli ai microfoni di TMW Radio: "Sarri ha detto una cosa importante in settimana sul fatto che si pensasse che non si potesse giocare senza immobile allora non bisognava andare avanti. Ora però non si può dire che Immobile non sia fondamentale per la Lazio, per arrivare ad alto livello serve molto il centravanti italiano”.

ZACCAGNI - “Adesso è imprendibile. In questo momento è al top. Quando questi giocatori hanno un periodo di grande forma diventano fondamentali".

EUROPA - “Le squadre italiane in Europa fanno fatica per il ritmo e l’intensità. Credo che le qualità tecniche poi verranno fuori nel girone. Per quanto riguarda la Lazio poi penso ci sia anche una cosa di testa. Poi è una cosa che non capisco visto che si lotta fino all’ultimo secondo per conquistarla, ma magari si snobba con qualche dichiarazione”.