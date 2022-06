Lazio, Akpa Akpro saluta Lucas Leiva: "In bocca al lupo Leivihno"

Lucas Leiva ha salutato la Lazio, il brasiliano è tornato in Brasile, al Gremio il club che lo ha lanciato nel grande palcoscenico europeo.

Lucas Leiva è diventato, dopo la scadenza di contratto con la Lazio, un nuovo giocatore del Gremio. Il centrocampista brasiliano è tornato dunque lì dove tutto è cominiciato. La sua avventura nel mondo del calcio è partita proprio dalla squadra neroazzurra, che l'ha prelevato nel 2002. In questi giorni Lucas ha salutato tutto il mondo Lazio e sono stati tantissimi i saluti da parte dei suoi ex compagni di squadra. Tra questi anche Akpa Akpro, che con il brasiliano ha condiviso due stagioni. Il centrocampista africano si è affidato ai social e su Instagram ha condiviso una foto con il numero 6 e la didascalia "In bocca al lupo Leivihno".