Lazio, al Celtic Park si prevede un clima ostile e infuocato

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad affrontare il Celtic con una situazione complessa, in cui l'allenatore Sarri si trova a gestire una squadra che sta cercando di bilanciare le priorità tra la Champions League e il campionato. Il presidente Lotito ha chiaramente indicato che la Serie A è l'obiettivo principale per garantire continuità europea e finanziaria, considerando anche l'importanza dei fondi derivanti dalle competizioni europee. Inoltre, il nuovo formato della Champions League dal 2024 potrebbe offrire una possibilità di qualificazione anche per il quinto posto, rendendo ancora più cruciale il campionato. La Lazio si avvicina alla sfida con il Celtic con il peso della storia, dato che le vittorie in trasferta nelle competizioni europee sono state rare, e in particolare, in Champions League, la squadra ha una serie di partite senza vittorie fuori casa. Tuttavia, con la sfida imminente, i tifosi sono in attesa e si prevede una grande affluenza allo stadio Celtic Park, anche se ci sono preoccupazioni per possibili tensioni tra i tifosi a causa di eventi passati. La Lazio è chiamata a sfidare il Celtic in un ambiente ostile, ma è determinata a cercare una vittoria cruciale in Champions League. Riporta così il Corriere dello Sport.