Lazio, anche la Serie A omaggia 'The Boss' Radu - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pomeriggio indimenticabile quello dell'Olimpico soprattutto per Stefan Radu che per l'ultima volta è entrato in campo con l'aquila sul petto. Al triplice fischio del match contro la Cremonese, vinto con le reti di Hysaj e la doppietta di Milinkovic, è partita la festa per salutare il numero 26. Alla sua discesa in campo l'abbraccio dei compagni in campo e di quelli in panchina in onore del giocatore più presente nella storia biancoceleste. Anche la Serie A ha omaggiato 'The Boss' che vista l'occasione ha indossato anche la fascia da capitano.