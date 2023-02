Lazio ancora bersagliata dai media: la dura risposta della società - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è nuovamente alle prese di un disguido mediatico. In un articolo de La Notizia riguardante gli abusi sessuali nel mondo del calcio è stata messa a corredo un'immagine di Luis Alberto in azione contro il Milan. Naturalmente il numero 10 biancoceleste non ha nulla a che fare con queste vicende, ragion per cui la società ha deciso di intervenire e di chiedere la rimozione di questa immagine dal pezzo. Questo è il contenuto della risposta della dirigenza capitolina sul proprio profilo Twitter: "Con il massimo rispetto per la sensibilità del tema trattato, chiediamo la rimozione immediata della fotografia scelta per la notizia in quanto fuorviante e gravemente lesiva dell’onorabilità e dell’immagine sia del calciatore sia della S.S. Lazio". Di seguito il post completo.