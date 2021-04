Lazio, Anellucci: "Con i titolari se la gioca con tutti per la Champions"

Corsa Champions più agguerrita che mai: Lazio, Juventus, Napoli e Milan. Quattro squadre per due posti. In merito l'esperto di mercato Claudio Anellucci ha detto la sua ai microfoni di Radiosei: “La Lazio ha una squadra che in certe gare che non può fare a meno di Lucas Leiva. C’è una Lazio con e senza il brasiliano. Contro il Milan dimostrazione che quando la squadra è con gli undici titolari se la può giocare con tutti. Corsa Champions? Avevo la sensazione che il Milan sarebbe crollato, la Lazio fa la corsa sui rossoneri che hanno il calendario peggiore e anche a livello di testa e fisico è in fase calante. La Juventus anche non la vedo bene, Atalanta e Napoli hanno un altro passo".

