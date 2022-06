Lazio, anniversario di nozze per Luis Alberto: gli "atipici" festeggiamenti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata importante per Luis Alberto che festeggia 8 anni di matrimonio con Patricia Venegas. A tal proposito la moglie ha postato una loro immagine su Instagram in cui rimarca il sentimento per il talentuoso centrocampista della Lazio con una didascalia piuttosto significativa: "Sono passati 8 anni da quel 7 giugno in cui ci siamo promessi tante cose e continuiamo ad imparare ogni giorno l'uno dall'altra. Non cambierei per nulla al mondo la super squadra che abbiamo formato. Ti amo amore, buon anniversario di matrimonio". In attesa di qualche sorpresa romantica, i due stanno "celebrando la ricorrenza allenandosi. Lei un po' ironicamente in una delle stories ha scritto un'eloquente didascalia: "Il suo modo di festeggiare il nostro anniversario". Di seguito il post completo e le immagini degli allenamenti.