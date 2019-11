Lazio, annuncio dell'A.S.D. Rocca di Papa: nasce il fans club S.Inzaghi - FT

L'A.S.D. Rocca di Papa ha diffuso un comunicato per annunciare la nascita del fans club dedicato all'allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Questo il testo integrale: "'Una scelta non casuale, una scelta che doveva rispettare i valori e gli obiettivi della associazione Città di Rocca di Papa. Tra le tante proposte pervenute la scelta, all’unanimità è caduta sul Mister Simone Inzaghi'. Simone Inzaghi classe 1976 attuale allenatore della S.S. Lazio, da calciatore ha indossato le maglie Piacenza, Carpi, Novara, Sampdoria, Atalanta, Lazio e la maglia azzurra della Nazionale. Negli anni della Lazio raggiunge la maturità e conquista un campionato italiano, tre Coppa Italia, due Super Coppa Italiana e l’indimenticabile Super Coppa Europea ai danni dei Diavoli Rossi del Manchester United. La carriera da allenatore, si avvia proprio nel Club Biancoceleste da prima alla guida della Primavera ed in seguito, subentrando nel 2016 alla guida della prima squadra dove ad oggi, nonostante la giovane età vanta la conquista di due Coppa Italia Primavera, una Coppa Italia ed una Super Coppa Italiana. 'La grinta, la dedizione al lavoro, la voglia di emergere, la determinazione e la dimostrata capacità del mister Simone Inzaghi, saranno i valori che il fans club trasmetterà nelle iniziative e nelle attività'. Nella sede del Città di Rocca di Papa è stata allestita una speciale Photogallery che ricorda, e fa rivivere agli sportivi la speciale partita tra la S.S. Lazio ed il Città di Rocca di Papa giocata a Maggio del 2019 dove si è festeggiato con una amichevole la conquista della settima Coppa Italia del club biancoceleste. Questo l’indirizzo della pagina Social sulla quale invitiamo tutti gli sportivi a lasciare un like e dal quale sarà possibile interagire con il club! facebook.com/FCsimoneinzaghi".

