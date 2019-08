Lazio, Armini festeggia la convocazione in Nazionale U19 - FOTO

Non nasconde la propria gioia, Nicolò Armini. Il difensore della Lazio Primavera ha nuovamente conquistato la convocazione con la Nazionale U19 di Alberto Bollini. In attesa del doppio appuntamento - le amichevoli contro Olanda e Svizzera, il 6 settembre e il 9 settembre - che lo vedrà impegnato sul campo, il classe 2001 ha commentato la chiamata del mister su Instagram: "Contento per la nuova convocazione in Nazionale!".

