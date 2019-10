Lazio - Atalanta, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Lazio - Atalanta, Stadio Olimpico di Roma: quattro mesi e quattro giorni dopo la finale di Coppa Italia, Inzaghi e Gasperini torneranno di nuovo l'uno contro l'altro. Sarà un battaglia, questa volta per la zona Champions League. I nerazzurri sono partiti benissimo e stazionano in solitaria al terzo posto con 16 punti. A cinque lunghezze li insegue la Lazio, che per avere la meglio nello scontro diretto avrà bisogno di tutto il calore del suo pubblico. Chi non potrà recarsi all'Olimpico avrà comunque la possibilità di assistere al match da casa: sarà ancora Sky ad avere l'esclusiva dell'incontro. La pay tv di Murdoch trasmetterà la sfida inaugurale dell'ottavo turno di campionato sia sul canale 203 (Sky Sport Serie A) che su Sky Sport 251. In streaming per pc, smartphone e tablet, la partita sarà visibile sugli stessi canali tramite l'app di Sky Go. Inoltre, se non si dispone dell'abbonamento, Now Tv (l'altra piattaforma online dell'emittente) metterà a disposizione dei ticket acquistabili per il singolo evento.

Pubblicato il 16-10 alle 14.10