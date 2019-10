Lazio - Atalanta, probabili formazioni: c'è Parolo, Correa più di Caicedo

Si riparte con la Serie A, e il match inaugurale dell'ottava giornata di campionato sarà proprio Lazio - Atalanta. La squadra di Gasperini viaggerà verso Roma priva di Zapata, infortunatosi in nazionale. Allora probabile chance per un altro colombiano, il connazionale Muriel, al momento in vantaggio su Malinovskyi (martedì l'ucraino si è allenato a parte). Da segnalare anche il possibile turnover tra centrocampo e difesa in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City, nei prossimi giorni ci saranno indicazioni più precise in tal senso. Nella Lazio chi mancherà sicuramente è Lucas Leiva: il brasiliano, espulso contro il Bologna, sarà sostituito da Parolo. Lazzari dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, mentre in attacco Correa è in vantaggio su Caicedo. Di seguito, ecco le probabili formazioni.

LAZIO - ATALANTA

Serie A TIM 2019-2020, 8ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 19 ottobre 2019, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All: Gasperini.

