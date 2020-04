Lazio, auguri a Denis Vavro: lo slovacco compie 24 anni

Undici presenze (5 in campionato e 6 in Europa League) per 711 minuti totali. Questa è (stata?) la stagione di Denis Vavro in numeri: un po' poveri, ma c'è margine. Di crescita e di miglioramento, lo slovacco l'aveva dimostrato a Marassi nella penultima giornata prima dello stop causa emergenza. Il forfait di Acerbi nel riscaldamento gli ha permesso di esordire da titolare in Serie A contro il Genoa, occasione alla quale ha risposto presente. Senza sbavature e con ritrovata sicurezza - comunque da limare -, l'ex Copenhagen potrà cercare di riscattare quell'investimento da 10,5 milioni anche nella prossima stagione. Verrà riconfermato, ha bisogno di una seconda chance. L'età (compie oggi 24 anni) gioca a suo favore. Allora auguri a Denis Vavro, di buon compleanno e per il futuro alla Lazio.

Tanti auguri di buon compleanno a Denis #Vavro!



Il difensore biancoceleste spegne oggi 2️⃣4️⃣ candeline pic.twitter.com/euXwsu7uGs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 9, 2020