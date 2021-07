Lazio, Baiano: "A Sarri serviranno 4/5 mesi. Immobile con lui si divertirà"

L'avventura di Sarri alla Lazio è appena iniziata, ma in questi primi giorni di lavoro il mister ha già fatto capire alla squadra quali sono i dettami tattici da seguire. Francesco Baiano pensa che però per vedere i primi risultati servirà del tempo. A TMW Radio l'ex attaccante ha detto: "Almeno 4-5 mesi. Tutti hanno negli occhi il suo Napoli, il problema è che per giocare in quel modo ci vogliono anni e una costruzione coi giocatori che voleva Maurizio. Ovviamente ora non può mandare via tutti e prendere venti nuovi: sta analizzando, ma per vedere un minimo di ciò che vuole servirà tempo, altrimenti sarebbe un miracolo”.

IMMOBILE - “Dipenderà ovviamente molto dalla squadra: se gli forniscono occasioni, Ciro è una sentenza. Se analizzate le partite, nell’Europeo con l’Italia è stato sempre abbastanza solo, quando la squadra rimaneva bassa per via della forza degli avversari. Con le idee di Sarri, però, penso andrà in doppia-doppia cifra ancora una volta”.

MIGLIOR INTERPRETI - “Leiva, perché il centrocampista basso è troppo importante per la manovra, e Acerbi dietro. La linea deve lavorare alla perfezione. Per come lo conosco, starà lavorando ogni giorno sul reparto difensivo”.