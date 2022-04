Lazio, Baiano: “Sarri non ha la bacchetta magica. Milinkovic? Cambierà aria”

TUTTOmercatoWEB.com

Francesco Baiano, ex attaccante di Fiorentina e Foggia e giocatore di Sarri ai tempi della Sangiovannese, ha fatto un bilancio sul primo anno del Comandante sulla panchina della Lazio: "Penso che sia giusto rimanere, anche perché quest'anno era normale che potesse avere delle difficoltà nel far capire il suo gioco. Ha ereditato una squadra che per anni aveva fatto un altro tipo di calcio. Nell'ultimo periodo già ho intravisto qualcosa, ma nessuno ha la bacchetta magica. Anche a Napoli non ha fatto tutto e subito. La società lo ha aspettato e poi è uscito fuori. Credo che in estate qualcosa faranno e che qualcuno andrà via. Milinkovic? E' importante ma dopo 5-6 anni per un giocatore è anche ora di cambiare aria".