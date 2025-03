Lazio, Baroni a Dazn: "Punto importante, la squadra ha dato tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ci ha provato fino alla fine con grinta e voglia ma alla fine all'Olimpico i biancocelesti non sono andati oltre il pari contro l'Udinese. Al termine della gara ecco le parole di mister Baroni ai microfoni di Dazn: "Ho visto la delusione negli occhi della squadra e questo mi fa molto piacere ma è un punto di valore perché oggi, è chiaro, non abbiamo dato il nostro ritmo ma abbiamo fatto una partita di grande tenuta fisica e mentale. Siamo stati sempre dentro la partita, chiaro siamo mancati un po’ nella qualità e nella lucidità dell’ultimo passaggio ma la squadra ha dato tutto. Queste partite si affrontano anche così".

UDINESE - "Udinese aggressiva? Me lo aspettavo. Vengono da cinque partite con quattro vittorie e un pari a Napoli. L'Udinese è una squadra che ha fisicità, per riuscire dovevamo essere più brillanti e per questo è una prestazione di valore perché la squadra ha avuto grande tenuta mentale e fisica. Da questo punto di vista ho detto ai ragazzi che è un punto importante perché ci sono delle gare in cui devi avere questo tipo di voglia che la squadra ha messo in campo".

VITTORIE IN CASA - "Una vittoria nelle ultime sette in casa? Abbiamo avuto un momento delicato per le tante assenze, tra poco ci apprestiamo a reinserire tutti e questo ci aiuterà ovviamente senza nulla togliere a chi è andato in campo a cui noi diamo fiducia perché ciò che abbiamo raggiunto lo abbiamo raggiunto insieme".

ROVELLA E TAVARES - "Rovella e Tavares sono stati fermi in modo precauzionale perché avendo tre partite in sei giorni avevamo bisogno di non rischiare. Da domani vedremo come stanno".

EUROPA LEAGUE - "Dobbiamo recuperare energie, gara importantissima assolutamente aperta e che non dobbiamo sbagliare. Adesso la mia attenzione è solo quella di recuperare e poi ci faremo trovare pronti".