Lazio, Baroni a LSC: "Carattere e convinzione! Ai ragazzi ho detto..."

Tastos top al Via del Mare. La Lazio vince e conquista tre punti fondamentali - dopo la brutta batosta subita contro l'Inter - e finisce 2-1 contro il Lecce. Vittoria che permette ai bianocelesti tornare a Roma con il bottino pieno. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Marco Baroni: “Il Lecce sapevo che facesse una partita che ci potesse dar fastidio, molta veemenza, scontri, andava i verticale. La squadra è stata brava, le ho fatto i complimenti i 58 giorni ha fatto 10 vittorie 1 pareggio e due sconfitte ma la squadra ha sempre mostrato anche oggi nelle difficoltà carattere e convinzione. Qualcosina la stiamo pagando dal punto di vista della brillantezza e lucidità. Sono tantissimi 17 cross nel secondo tempo, Zaccagni non era stato bene in mattinata, come Tavares, neanche Pedro non era in perfette condizioni. Lo spirito e il carattere è ciò che serve. La sconfitta è stata dolorosa ma ci ha stimolato, non voglio parlarne. Può capitare, sono squadre che hanno tanto lavoro noi abbiamo 140 allenamenti contro una squadra con un allenatore di 3 anni. Marusic? Per me è un titolarissimo avevamo bisogno i penetrazione sugli esterni, quando Nuno e Lazzari avevano perso energie ho pensato di cambiare le catene, erano tutti dentro, aggressivi, linee strette, eravamo costretti di allargarci e aprirci per cercare soluzioni. La squadra ha fatto bene nella gestione delle preventive, complimenti ai ragazzi. Staccheremo? Ho detto ai ragazzi che recupereremo le energie, 25 libero ma il 24 e il 26 ci alleniamo. Colgo ‘occasione di fare gli auguri a tutti i nostri tifosi perché sono grandi".