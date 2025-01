Lazio, Baroni a LSC: "Nel primo tempo ci è mancato ritmo. Sul rosso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto al termine della scottante sconfitta rimediata dalla Lazio contro la Fiorentina, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato così: "Tutte le sconfitte fanno male, specialmente queste. Era una gara importante, non è un fatto di atteggiamento, ma che si concede poco e in quel poco si prende gol. Nel primo tempo ci mancava ritmo, quando perdiamo ritmo nella costruzione concediamo anche sul piano difensivo. Rimettere in piedi partite nate così non è facile. Analizzeremo i gol subiti, ma la cosa che conta è la voglia messa in campo nella ripresa. Non amo dire che non siamo stati fortunati, ma con un pizzico di buona sorte in più avremmo almeno potuto ottenere un pari".

ESPULSIONE - "Stavo protestando perchè la Fiorentina ha fatto qualcosa che le mie squadre non potrebbero mai fare. Questo fa perdere ritmo e fa venir meno lo spettacolo. Ho sbagliato, ma la mia protesta era unicamente legata al tempo. Ranieri credo sia andato a terra già nel primo tempo con i crampi e per un professionista a questi livelli è incredibile".