Lazio, Baroni acclamato dai tifosi: applausi e cori per il mister! - FT&VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Applausi e cori per mister Baroni nel corso dell'allenamento a porte aperte andato in scena questo pomeriggio a Formello. Una volta entrata in campo la squadra, e indossata la maglia consegnata dai tifosi, calciatori e staff si sono fermati per qualche minuto ad ammirare lo spettacolo sulle gradinate. Dai presenti è arrivata un'ondata d'amore nei confronti dell'allenatore che, dal cerchio di centrocampo, ha ringraziato tutti visibilmente emozionato.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO