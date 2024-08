Lazio, Baroni: "Bocciatura per Rovella? È fondamentale, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio della partita tra Udinese e Lazio, vinta per 2-1 dai friulani, il tecnico Marco Baroni ha fatto il punto della situazione analizzando anche alcuni singoli, tra i quali Nicolò Rovella oggi lasciato in panchina per dar spazio a Vecino: "Se è una bocciatura? No, per me è uno fondamentale. Come lo è Patric o Gila che ora è infortunato. Ce ne sono altri. Mi brucia la sconfitta, per i tifosi e per la squadra. Ma ho un gruppo di lavoro che sono sicuro che farà bene".