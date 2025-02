Lazio, Baroni: "Dia è un giocatore che si muove bene, non dà riferimenti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi gli argomenti toccati da Marco Baroni in conferenza stampa, in vista della sfida col Milan di domenica. Il tecnico ha parlato del momento della squadra in generale, soffermandosi anche su alcuni singoli come Dia. In particolare, parlando del ruolo che il biancoceleste può ricoprire in campo, il tecnico ha dichiarato: "È un giocatore che può fare sia il trequartista che centravanti. Non è una punta di riferimento, ha tanta mobilità che gli permette di aprire anche degli spazi. Più i difensori hanno riferimenti e più sono avvantaggiati, lui si muove molto bene e non dà riferimenti".

