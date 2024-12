Lazio, Baroni entra nella storia per aver fermato l'Atalanta: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce dalla sfida contro l'Atalanta con un pareggio che sta stretto, considerando la mole di occasioni sprecate e il pareggio nerazzurro arrivato solo nei minuti finali. Nonostante ciò, è un risultato che permette comunque a Baroni di entrare nella storia: come spiega l'esperto di statistiche Giuseppe Pastore, Baroni è diventato il nono allenatore di Serie A a interrompere una serie di almeno 11 vittorie consecutive. L'Atalanta, infatti, non si fermava in Serie A dal 28 settembre, esattamente tre mesi fa, in cui ha pareggiato contro il Bologna. Ecco gli altri allenatori presenti in questa particolare statistica:

Roberto Mancini (Inter vs Roma 2005/06)

Alberto Malesani (Udinese vs Inter 2006/07)

Edoardo Reja (Lazio vs Juventus 2006/07)

Roberto Donadoni (Bologna vs Juventus 2015/16)

Leonardo Semplici (SPAL vs Juventus 2017/18)

Paulo Fonseca (Roma vs Lazio 2019/20)

Gennaro Gattuso (Napoli vs Inter 2020/21)

Simone Inzaghi (Inter vs Napoli 2022/23)